Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы можете решить, что дело сделано, и начать почивать на лаврах, однако вас ждет разочарование. Это лишь одна из ступеней, по которым предстоит взобраться. Завтра придется пойти на некоторые жертвы.Расслабьтесь и принимайте мир таким, каков он есть. Все могло бы быть в десятки раз хуже. Завтра поступайте как удобно вам, а остальные подождут. Хотя запастись парочкой хороших оправданий не повредит.Прежде чем бросаться на помощь окружающим, разузнайте, чем они заняты. Сейчас следует экономнее расходовать энергию и деньги — на всех не хватит. Завтра вами овладеет дух соревнования.Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. У вас будет шанс заслужить ее. Дерзайте! Завтрашний день принесет понимание своих ошибок, однако умолчит о методах их исправления.Вы можете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. Завтра необходимо держать происходящее под неусыпным контролем, иначе все пойдет наперекосяк.У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности, которая ляжет на ваши плечи. Завтра вы будете чем-то сильно увлечены. Не забывайте и о насущных делах.Успех будет зависеть от того, сможете ли вы поймать верный ритм действий. Не позволяйте слишком себя торопить. Завтра можно доверять мыслям и чувствам других, даже если это задевает ваше самолюбие.Вы будете целиком погружены в собственные мысли и действия, и никакие внешние раздражители не смогут на вас подействовать. Завтра постарайтесь не демонстрировать, насколько вы уязвимы. Этим могут воспользоваться.Если кто и знает, что вам нужно, так это вы, и никто более. И только от вас зависит, обретете ли вы необходимое. Завтра не стоит играть против правил – скорее проиграете, чем достигнете позитивного результата.Если у вас есть желание принести пользу обществу, сделайте это. Именно этот вид деятельности сейчас подходит вам более всего. Завтра будьте бдительны – кто-то собирается вас обмануть. Хотя это может быть и невинный розыгрыш.Не стоит сейчас тратить большие деньги. Во всяком случае, прежде чем это делать, хорошо подумайте. Планируя завтрашний день, внесите поправку, которая позволила бы хотя бы ненадолго выйти на свежий воздух.Вполне невинная забава может обернуться неприятностями. Постарайтесь принять максимальные меры предосторожности. Завтра можете ненароком кого-то обидеть. Постарайтесь избежать недоразумений.