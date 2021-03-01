В Харькове силовики задержали телефонного террориста, на счету которого – свыше десятка ложных сообщений о минировании зданий.

Об этом сообщил начальник пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.Мужчина регулярно отправлял анонимные сообщения о минировании различных государственных учреждений Харькова.Установлено, что харьковчанин причастен как минимум к 16-ти анонимным сообщениям о минировании Апелляционного суда, Хозяйственного суда Харьковской области, территориальных сервисных центров МВД Украины."Экспертиза, проведенная в Национальном научном центре судебных экспертиз им. Бокариуса, подтвердила идентичность голоса псевдоминера и установленного гражданина", - рассказал Владислав Абдула.Поймали телефонного террориста после очередного сообщения о минировании. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) УК Украины.Напомним, одно из таких ложных сообщений, в частности, было зафиксировано в декабре 2020 года. Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о минировании административных зданий на улице Шевченко, 26 и 62, в которых располагаются сервисные центры МВД. Тогда правоохранители обследовали 600 кв. метров здания и прилегающую территорию, эвакуировав 130 человек. На ул. Шевченко, 62 правоохранители проверили 200 кв.м здания и прилегающую территорию, эвакуировав 30 человек. При осмотре никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено.