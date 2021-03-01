Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушение пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.Возрастут размеры штрафов за нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском и речном транспорте за нарушение требований пожарной безопасности, а также за использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению. Штрафы предусмотрены и за начало работы новосозданных предприятий без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.Увеличиваются штрафы за невыполнение законных требований представителей центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты и контроля за состоянием защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.В пресс-службе президента рассчитывают, что подписанный закон позволит осуществлять эффективные и системные меры по защите природных экосистем от пожаров, повысит эффективность государственного контроля, усилит ответственность в этой сфере, что будет способствовать минимизации количества и масштабов пожаров.Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.