По месту работы мужчины прошли обыски.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе расследования в уголовном производстве были проведены обыски по факту присвоения денежных средств (ч. 3 ст. 191 УК Украины) должностными лицами одной из ОТГ в Харьковской области. По информации издания Вечерний Харьков в в хищении денег на капительном ремонте зданий подозревают главу Малоданиловской ОТГ Александра Гололобова.По результатам проведения ряда обысков, в том числе по месту жительства у главы поселка правоохранители обнаружили 1,6 миллиона гривен и более 200 тысяч долларов США. На них районный суд Дергачей наложил арест.Если вина фигурантов будет доказана в суде, их ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.