В доме подозреваемого нашли более 1,5 миллиона гривен в пакете.

Как стало известно Вечернему Харькову из собственных источников в правоохранительных органах, следователи разоблачили главу Малоданиловской ОТГ Александра Гололобова в хищении средств на капительном ремонте зданий.По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи провели обыски по месту жительства Гололобова, где полицейские обнаружили 1,6 миллиона гривен и более 200 тысяч долларов США. Их поселковый голова хранил в пакете. На них районный суд Дергачей наложил арест.Согласно декларации Александра Гололобова, глава ОТГ таких средств не имеет. В его собственности лишь квартира, купленная в 2000 году и автомобиль Daewoo Sens, который он приобрел в 2012 году.Также в собственности Гололобова накопленные 30 тысяч гривен.Если вина главы сельсовета будет доказана в суде, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.