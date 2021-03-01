Полицейские разыскали 13-летнюю жительницу Лозовой.

Как сообщили в полиции, 27 февраля девочка ушла гулять со своим другом в центр города, не предупредив родителей, а ее мобильный телефон разрядился.



Сообщение о пропаже поступило 27 февраля в 21:50. Обратилась 44-летняя женщина, которая рассказала, что ее дочь два часа назад ушла гулять с собакой и не вернулась домой. На поиски девочки был задействован личный состав Лозовского районного отдела полиции.



Местонахождение несовершеннолетней установили, никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было. Полицейские передали девочку родителям и провели с ними профилактическую беседу.