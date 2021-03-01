В Харькове разыскали 37-летнего Алексея Мороза. Мужчина ушел из дома еще 12 декабря 2020 года и на связь с родными не выходил.

Как рассказали "Город Х" в поисково-спасательном отряде "Милена", мужчину нашли благодаря бдительной харьковчанке.



"Несколько дней назад позвонила женщина и сообщила, что она видела Алексея в районе станции метро "Индустриальная". Когда на место приехал наряд патрульной полиции, то Алексея Мороза там уже не было. Правоохранители стали отрабатывать местность и нашли его ближе к рынку "Первый километр", - сообщили волонтеры "Милены".



Причина ухода Алексея Мороза из дома неизвестна, но в медицинской помощи мужчина не нуждается.