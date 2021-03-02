В "Харьковском следственном изоляторе" на прошлой неделе предупредили ряд попыток доставить наркотические вещества.

Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.



При осмотре посылки, поступившей заключенному, в пакетах с чаем обнаружили вещество зеленого цвета, похожее на наркотическое. В еще двух посылках нашли свертки с наркотиками в конфетах. Также во время осмотра заключенного, который прибыл из районного суда, в носке нашли свертки с порошкообразным веществом белого и зеленого цветов.