Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 2 марта облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков; днем небольшие осадки.



Ночью и утром местами туман.



Ветер западный 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с.



Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.



По городу: ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки.



Температура воздуха ночью 1 — 3 ° мороза, днем 2 — 4 ° тепла.