Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 2 марта облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков; днем небольшие осадки.

Ночью и утром местами туман.

Ветер западный 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.

По городу: ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки.

Температура воздуха ночью 1 — 3 ° мороза, днем 2 — 4 ° тепла.

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