Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 2 марта облачно с прояснениями.
Ночью без существенных осадков; днем небольшие осадки.
Ночью и утром местами туман.
Ветер западный 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с.
Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.
По городу: ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки.
Температура воздуха ночью 1 — 3 ° мороза, днем 2 — 4 ° тепла.
Ночью и утром местами туман.
Ветер западный 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м / с.
Температура ночью 0-5 ° мороза, днем 1-6 ° тепла.
По городу: ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки.
Температура воздуха ночью 1 — 3 ° мороза, днем 2 — 4 ° тепла.