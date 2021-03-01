События На Гагарина в результате ДТП перевернулась машина Вечерний Харьков 20:00 176 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. По словам очевидцев, скорая и полиция уже на месте. Официальная информация уточняется. Читайте также Под Харьковом нашли пропавшую школьницу Стало известно имя чиновника, подозреваемого в хищении средств на ремонте Астропрогноз на 2–3 марта 2021 г. БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом нашли пропавшую школьницу События 19:24 Лента новостей На Гагарина в результате ДТП перевернулась машина 20:00 Под Харьковом нашли пропавшую школьницу 19:24 Стало известно имя чиновника, подозреваемого в хищении средств на ремонте 19:08 Астропрогноз на 2–3 марта 2021 г. 19:04 «Обещаниям чиновников не верим»: почему протестуют сотрудники «Электротяжмаша» (видео) 18:47 Что нужно учитывать при выборе потребительского кредита 18:46 Аэропорт Харьков примет новый рейс с черноморского курорта 18:24