Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении оперативника одного из отделов Управления СБУ в Харьковской области.

По данным следствия, сотрудник спецслужб организовал преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством выкупа с применением насилия.В частности, в мае 2019 года шесть членов группы устроили засаду лесополосе Харькова вблизи так называемой «закладки» с наркотическим веществом. Когда на место пришла жертва похитителей, мужчину избили.«Они назвались сотрудниками полиции и, угрожая физической расправой и уголовной ответственности, начали требовали 100 тысяч гривен.Так как указанной суммы потерпевший не имел, ему на голову надели пакет и отвезли в один из гаражных кооперативов, где держали до тех пор, пока гражданская жена пострадавшего не заключила договор о займе у нотариуса.У другого пострадавшего, уже по отработанной «схеме», члены группировки требовали 3000 долларов США. Пока родственники последнего собирали «откупные», гражданина удерживали в гаражном кооперативе», - рассказали в пресс-службе ведомства.На данный момент сотрудник СБУ обвиняется по трем статьям уголовного кодекса. В частности, речь идет о вымогательстве под угрозой насилия, присвоении властных полномочий и незаконном лишении свободы с применением насилия.Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.