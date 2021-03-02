В Харькове, 2 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Отакара Яроша, 43 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 62 (п. №10, стояк) до 20:00 02.03.21 г.



А также:



Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 44 (п. №2, стояк) до 17:00 02.03.21 г.



Московский район:

пер. Рубежанский, 4 (п. №1) до 17:00 02.03.21 г.; ул. Академика Павлова, 140 (п. №5), пр. Тракторостроителей, 83 (п. №5) до 20:00 02.03.21 г.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк), ул. Победителей, 6 (п. №2) до 20:00 02.03.21 г.



Основянский район:

ул. Квиткинская, 10 (п. №1), пр. Московский, 2/2 (стояк) до 20:00 02.03.21 г.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк), ул. Дизельная, 1-б (п. №2) до 20:00 02.03.21 г.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк) до 20:00 02.03.21 г.







