14-летняя Виолетта Штагер жительница пгт Сахновщина, Харьковской области, ушла из дома.

Как сообщили в полиции, 1 марта в 16:10 она отправила на спортивный кружок – и не вернулась.



Приметы: рост - 165 см, глаза карие, волосы светло-русые. Имеет шрам над правой бровью.



Была одета в бежевую с коричневыми вставками куртку, вязаную шапку коричневого цвета с бубоном, черные спортивные штаны, кроссовки ярко-желтого цвета.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении девушки, полиция просит сообщить в отделение №1 Красноградского райотдела по телефонам: (05762) 3-13-63 - дежурная часть, 102 или другим доступным способом.