Автомобили ВАЗ и BMW столкнулись вчера, 1 марта, на проспекте Гагарина. По данным патрульных, авария произошла около 19:15 в районе дома №66.

По предварительной информации, водитель ВАЗ превысил скорость и врезался в BMW. От удара ВАЗ перевернулся на крышу.



Пострадавших нет.



На водителя ВАЗ патрульные полицейские составили административный протокол, материал будет передан в суд.