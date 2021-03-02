В Харькове с 9 марта можно бесплатно привить свое домашнее животное от бешенства.

Об этом сообщили в облуправлении Госпродпотребслужбы.



"Для недопущения заболевания бешенством необходимо ежегодно делать прививку всем домашним любимцам, начиная с 3-месячного возраста. Вакцина против бешенства - бесплатная.",- отметили в Госпродпотребслужбе.



Кампания продлится до конца апреля. Вакцинация будет проводиться на участках "Жилкомсервиса".