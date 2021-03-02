В Харькове такси Hyundai Sonata врезалась в столб, после этого он упал на маршрутку с людьми.

Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.



ДТП произошло вечером 1 марта в районе автобусного терминала возле станции метро Холодная гора.



На видео видно, что микроавтобус Mercedes Vito начинает перестраиваться в ряд, в котором движется Hyundai. Водитель такси резко принимает вправо – и сбивает столб. Mercedes при этом поехал дальше.