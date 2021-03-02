Государственная служба статистики опубликовала исследование по задолженности заработной платы в Украине и регионах.

Согласно официальным данным, Харьковская область стала второй после Донецкой, имеющую наибольшую задолженность по выплатам зарплаты в Украине. Лишь за январь сумма долга предприятий перед своими сотрудниками выросла на 20,7%, составив рекордные 491,5 миллиона гривен.Одним из главных должников, по информации службы статистики, является сектор промышленности. В частности, машиностроение и сфера переработки. Также среди лидеров научная сфера, сельское хозяйство и строительство.Напомним, что ранее в Харькове сотрудники Электротяжмаша вышли на акцию протеста из-за трехмесячной задолженности по зарплате. Протестующие перекрыли Московский проспект с требованием расплатиться с долгами.