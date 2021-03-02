Полицейские накрыли сеть аптек, в которых отпускали без рецепта лекарства, содержащие наркотические вещества.

Как сообщили в полиции, несколько аптек находилась в Харькове, и одна в Волчанске.



Аптеки, занимающиеся незаконным бизнесом, в Харькове располагались на Полтавском шляхе и улице Ахсарова.



"Лекарственные средства, которые реализовывали сотрудники аптек, содержат действующее вещество "кодеин", который, согласно Перечню наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденном постановлением Кабинета министров, отнесен к наркотическим средствам, оборот которых ограничен. Продавать эти лекарства можно только по рецепту", — отметили в полиции.



Также провизоры аптек нарушили порядок отпуска лекарств утвержденных приказом Министерством охраны здоровья и постановлением Кабинета министров. Отпускать лекарства, в состав которых входит кодеин, можно только с учетом определенных норм.



В действиях провизоров полицейские усмотрели признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных правил отпуска и торговли наркотическими средствами и психотропными веществами.



Препараты изъяли и направили на исследование.