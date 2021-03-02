Задолженность населения за оплату коммунальных услуг выросло до 30%.Как сообщает Государственная служба статистики Украины, Харьковская область попала в список самых крупных должников по оплате коммунальных услуг в стране.
Согласно официальным данным, по состоянию на декабрь 2020 года, за различные услуги населению было насчитано 2,46 миллиарда гривен, из которых жители региона оплатили лишь 69%.
Меньше всего жители области платили за отопление и горячую воду - лишь 50,7% от насчитанной суммы. А наиболее высокий уровень оплаты в службе статистики называют услуги по управлению многоквартирным домом - 100,3%.
За поставку газа харьковчане оплатили лишь 73,3%.
Напомним, что ранее в Харьковской области прошли акции протеста против повышения тарифов введенного в Украине с 1 января. Так, 15 января протестующие в Харьковской области перекрыли две государственные трассы - Харьков-Киев в Песочине и Харьков-Симферополь в районе Краснограда. В тот же день к акции присоединились харьковчане, а также жители Волчанского, Балаклейского, Харьковского, Валковского, Красноградского и Лозовского районов области.