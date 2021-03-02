Такие данные приводит Главное управление Гоструда в Харьковской области.

По состоянию на 1 марта, в ведомстве получили сообщение об инфицировании 848 медиков коронавирусом в харьковской области. Из них комиссия установила связь заболевания с условиями труда в 330 случаях.



Из общего количества 34 сообщения были направлены по фактам смерти медиков. Расследование 20 летальных случаев завершены.