Такие данные приводит Главное управление Гоструда в Харьковской области.
По состоянию на 1 марта, в ведомстве получили сообщение об инфицировании 848 медиков коронавирусом в харьковской области. Из них комиссия установила связь заболевания с условиями труда в 330 случаях.
Из общего количества 34 сообщения были направлены по фактам смерти медиков. Расследование 20 летальных случаев завершены.
Из общего количества 34 сообщения были направлены по фактам смерти медиков. Расследование 20 летальных случаев завершены.