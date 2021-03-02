Участники акции требуют обратить внимание на нарушения закона руководством города и высокие тарифы.В Харькове второй день подряд проходит акция протеста против нынешнего городского руководства.
По словам участников митинга, власти должны разобраться с повышением городских тарифов за коммунальные услуги и нарушениями закона со стороны городских властей.
Видео с места событий опубликовали в харьковском телеграм-канале "ВЕХА".
Напомним, что по данным Государственной службы статистики, Харьковская область попала в список самых крупных должников по оплате коммунальных услуг в стране.
Согласно официальной информации, по состоянию на декабрь 2020 года, за различные услуги населению было насчитано 2,46 миллиарда гривен, из которых жители региона оплатили лишь 69%.