37 детей родилось в Харькове в понедельник, 1 марта.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 21 девочка.

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