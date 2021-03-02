События В Харькове родилось 37 детей Вечерний Харьков 12:05 93 37 детей родилось в Харькове в понедельник, 1 марта. Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 21 девочка. Читайте также В Харькове прошел международный фестиваль «Не для слабонервных!»: в Сети показали VIP парковку в центре Харькова (видео) Весной ожидается новый всплеск коронавируса БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове прошел международный фестиваль События 13:06 Лента новостей В Харькове прошел международный фестиваль 13:06 «Не для слабонервных!»: в Сети показали VIP парковку в центре Харькова (видео) 12:44 Весной ожидается новый всплеск коронавируса 12:27 В Харькове родилось 37 детей 12:05 Экс-председателем ХОГА занялись спецслужбы - СМИ 12:03 В мире отмечают Международный день спички 11:52 Областная администрация продолжает «воевать» с чернобыльцами в судах 11:51