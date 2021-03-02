Несмотря на то, что мужчина участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и получил там инвалидность, комиссия при Департаменте социальной защиты облгосадминистрации отказала ему в выдачи нового удостоверения.

В Харьковском окружном административном суде прошло заседание по иску ликвидатора аварии на ЧАЭС, которому в ноябре прошлого года Комиссия по определению статуса лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы отказала в замене удостоверения.Согласно документам, который истец предоставил суду, мужчина принимал участие в ликвидации на Чернобыльской атомной электростанции с 17 мая по 8 июля 1988 года. Однако во время заседания комиссия ХОГА проигнорировала часть документов, которые подтверждают факт службы в опасной зоне, и несмотря на вторую группу инвалидности отказали ликвидатору.Изучив все материалы дела суд принял решение признать противоправным, отменить решение Комиссии и обязать ее заменить удостоверение истцу.Напомним, что ранее еще один ликвидатор аварии на ЧАЭС выиграл суд против областной администрации, которая также отказала ему в продлении удостоверения, лишив мужчину льгот и права на соответствующее медицинское обслуживание, несмотря на первую группу инвалидности.