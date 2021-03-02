Алексея Кучера подозревают в заказе платных публикаций в запрещенных телеграм-каналах.Как сообщает издание "Городской Дозор" со ссылкой на "RegioNews", Алексей Кучер попал под внимание Службы безопасности Украины, которая подозревает чиновника в заказе ряда публикаций в пропагандистских телеграм-каналах России.
В частности, речь идет о канале "Легитимный" и "Резидент", услуги которых оплачивались с личных банковских карт водителя и помощника чиновника.
Напомним, что ранее Служба безопасности Украины провела операцию по выявлению администраторов вышеупомянутых телеграм-каналов. Согласно материалам следователей, их работа контролировалась спецслужбами РФ.