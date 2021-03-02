Расслабляться рано – в марте-апреле в Украине грядет новый всплеск инфицирования Covid-19. Однако уже к лету активная стадия пандемии закончится. Возникает вопрос: какой ценой?

Расслабляться рано

Адресная защита групп риска не проводилась

Вопросов меньше не стало



А ты записался на прививку?

Оптимистичная статистика, демонстрирующая спад заболеваемости коронавирусом, расслабила харьковчан. Люди снова пренебрегают масками, лишь изредка пользуются антисептиками и уже не шарахаются от людей. А зря...– К сожалению, расслабляться еще не время, – говорит врач-иммунолог, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией имунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский. – В последние дни уже очевиден ожидаемый рост количества новых инфицированных.В итоге, когда во всем мире в марте-апреле начнется спад эпидемического процесса, непривитой Украине специалист прогнозирует до 300–400 смертей в сутки.– Стратегическая шибка главы МОЗ Максима Степанова была допущена в декабре, когда придворные эпидемиологи предрекли подъем заболеваемости на праздники, на основании чего заранее был объявлен локдаун 8–24 января. На праздники произошел ожидаемый спад, который погасил активность со 180 смертей в сутки до 120. Следующая ошибка вытекала из предыдущей – министр заявил, что весной локдаун применяться не будет, так как он губителен для экономики. Понятно, что губителен, но когда в марте-апреле во всем мире начнется спад эпидемического процесса, а в непривитой Украине – подъем до 300 или, не дай бог, до 400 смертей в сутки, что-то надо будет делать.У украинцев вырабатывается коллективный иммунитет – 30–40% граждан уже инфицированы.– Цифры неоднородны по регионам, отдельным локациям и коллективам: где-то – 50%, где-то – 10%. То есть коллективный иммунитет частичный, – замечает Андрей Волянский. – Но главное – эпидемический потенциал не выработан. В среднем в Украине – 600 смертей на миллион человек. Только Черновицкая область отличилась показателем выше тысячи. Почему мы не можем идти по сценарию Финляндии или Норвегии с показателем 115–130 смертей на миллион, а должны повторять путь Чехии или Польши – 1200–1800? Потому что украинцы больше похожи на поляков, чем на скандинавов. Ниже уровень строгости изоляционных мероприятий, выше плотность населения, ниже уровень здоровья.При этом, как отмечает иммунолог, адресная защиты групп риска в Украине как не проводилась, так и не проводится.– Анализ избыточной летальности показал большое количество «добавленных» смертей от заболеваний сердечно-сосудистой системы, – говорит врач.Потенциальный вклад вакцинации в создание коллективного иммунитета вызывает у Андрея Волянского определенные сомнения, особенно в отношении индийской вакцины.– Может ли CoviShield оказаться действительно качественной индийской репликой вакцины Oxford/AZ? Конечно, может. Только пока мы этого не знаем, – говорит Андрей Волянский. – Единственное доступное исследование фаз 2/3, которое только что завершилось, не уменьшает количество вопросов. Как такое может быть, чтобы завод планировал выпустить в течение двух лет только для COVAX миллиард доз, а в исследовании иммуногенности участвовало 400 человек? Точнее, начали участвовать. А в итоге сдали кровь после второй дозы для определения количества антител 186 человек (140 – CoviShield, 46 – AstraZeneca). Сероконверсия (выработка организмом антител. – Прим. ред) произошла у 100%! Замечательно, только исследования эффективности пока не проводились. Фраза из инструкции: «Данные о безопасности и эффективности для людей 65+ ограничены». Как это повлияет на пожилых людей?Но к лету – на месяц позже, чем в цивилизованном мире, – активная стадия пандемии в Украине неизбежно закончится... созданием естественной защиты.– Ценой 35–50 тысяч летальных исходов, непосредственно связанных с Covid-19, и примерно такого же количества «добавленных» смертей, – резюмирует иммунолог.Напомним, вечером 24 февраля Харьковская область получила 30 400 доз вакцины производства Oxford/AstraZeneca (CoviShield). В тот же день началась вакцинация медицинских работников. Особым желанием прививаться именно этой вакциной они не горят.Между тем семейные врачи уже обзванивают пожилых пациентов с вопросом, будут ли они вакцинироваться.– В пятницу позвонила медсестра нашего терапевта, поинтересовалась, вносить ли мою 82-летнюю маму в список? Я попыталась выяснить, какой вакциной будут прививать? Она ответила: «Пока у нас только индийская. А там – видно будет», – рассказывает харьковчанка Лида. – Мы записались. Но если кроме индийской ничего другого не предложат, скорее всего, откажемся. Насколько я знаю, для людей старше 65 лет ее не рекомендуют. Также медработник поинтересовалась, сможет ли мама приехать на прививку в поликлинику или присылать бригаду на дом. Говорит, что пока желающих немного. О вакцинах, последствиях иммунизации толком ничего не известно. Понятно, что люди сомневаются.Многие харьковчане сейчас в полной растерянности – стоит ли прививать своих престарелых родителей.– С одной стороны, я бы своих стариков привила, чтобы они успокоились, безбоязненно выходили на улицу, дышали свежим воздухом. Ведь постоянное нахождение в квартире, как ее ни проветривай, здоровья не добавляет. Опять же, я не буду переживать, что принесу в дом заразу – живем-то мы вместе, – говорит харьковчанка Вита. – А с другой стороны, как они перенесут прививку?