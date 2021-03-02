В Харькове состоялся фестиваль European Talent Show – из всех уголков области приехали свыше 1200 участников, еще более 400 желающих приняли участие в мероприятии дистанционно. Почетной гостьей European Talent Show стала давний друг фестиваля народный депутат Украины Юлия Светличная.

Особенностью фестиваля в формате талант-шоу является то, что участники представлены во всех возрастных категориях – от трех лет и без ограничений – в большинстве существующих направлений искусства. Это и хореография, и вокал, инструментальный жанр, театральное искусство, изобразительное искусство, киноискусство, фотоискусство, цирковое искусство, шоу-проекты и fashion-проекты. Учреждена и специальная номинация – «Натхнення України».Основателем сети фестивалей European Festival является глава правления Европейского благотворительного фонда «Будущее Украины», представитель Блока Светличной «Разом!» Рашель Кухтина. За пять лет сеть фестивалей стала одним из самых популярных мероприятий в сфере искусства в Украине.Уже пятый год European Talent Show проходит при поддержке Юлии Светличной – сначала как главы области, затем как народного депутата, лидера Блока Светличной «Разом!».– За это время фестиваль стал одним из самых масштабных и популярных в стране. Так будет и впредь. После следующих отборочных конкурсов в Днепре, Одессе и Львове – финал. Конечно же, в Харькове! Спасибо всем за горящие глаза и фантастическую волну позитива! – отметила Юлия Светличная.В отборочном туре приняли участие коллективы и участники из всех громад Харьковской области. По решению квалифицированного жюри выбраны лучшие коллективы. Все они приглашены на телевизионный финал проекта с участием украинских звезд, который состоится 23 мая.