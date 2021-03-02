США выделят еще 150 млн долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAI) после того, как удостоверятся, что Киев добился значительного прогресса в проведении ключевых реформ в сфере обороны.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.В американском военном ведомстве пояснили, что таковы требования закона США о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.В Пентагоне также призвали Украину продолжать реформы для усиления гражданского контроля над вооруженными силами, повышения прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизации оборонного сектора в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.Также указано, что с 2014 года США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на помощь в сфере безопасности.