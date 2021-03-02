Движение трамваев по пр. Московскому, на участке от железнодорожной станции «Лосево» до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 9:30 до 14:30 3 и 4 марта.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами по ремонту и регулированию контактной сети трамвая по пр. Московскому.Движение трамваев будет организовано следующим образом:- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – жд.ст. «Лосево»;- трамвай №26: Парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - пр. Московский – жд.ст. «Лосево».