В Харьковской области стремительно падает уровень промышленного производства. По данным Государственной службы статистики, за январь текущего года объемы промышленной продукции уменьшились почти на 18%. Почему сложилась такая ситуация?Харьковщина – промышленный регион, который всегда славился своими мощными предприятиями. Среди них – «Турбоатом», ФЭД, «Коммунар» и другие крупные предприятия. К концу 2019 года, когда областью руководила Юлия Светличная, промышленность показывала стабильный рост – повышались заработные платы, создавались новые рабочие места, внедрялись социальные гарантии для работников, заключались новые портфели заказов.
Все изменилось, когда область возглавил Алексей Кучер. Именно тогда промышленность региона начала стремительно падать, но в течение последних нескольких месяцев, когда областью стала управлять Айна Тимчук, ситуация приблизилась к критической. И сегодня область имеет один из худших показателей в промышленной сфере за все годы. К этому привело неэффективное управление и низкий профессиональный уровень нынешнего руководства области, считают эксперты.
По данным Государственной службы статистики, объем продукции, которую производят предприятия Харьковской области, сократился почти на 18% – и это только за январь текущего года. Кроме того, на 11% упал объем реализованной промышленной продукции, грузовые перевозки сократились на 10,5%. Рекордной стала и задолженность по заработной плате. Она составила 454 миллиона гривен.
– Такого никогда не было. Напротив, мы всегда были в лидерах. Харьковщина была образцом промышленного роста, – напоминает политолог, доктор политических наук Игорь Полищук. – А теперь мы отстаем и являемся лидерами антирейтинга. В то время, когда надо усиливать оперативное управление, налаживать связь с промышленным сектором, областная власть не знает, с кем общаться. Непродуманная кадровая политика, кадровая чехарда приводит к плачевным последствиям.
Такая неутешительная статистика скажется в конце концов на качестве жизни многих жителей Харьковщины. Ведь промышленные предприятия являются крупнейшими налогоплательщиками, из которых наполняются местный и национальный бюджеты.
– Это общая экономическая ситуация, которая ударит по бюджетникам, по их зарплатам, по своевременности выплат. Это ударит по каждому жителю области, потому что предприятия платят налоги в бюджет, откуда потом мы получаем средства, – считает Игорь Полищук.
Ситуацию, по мнению политолога, еще можно исправить, если принять во внимание опыт команды, которая работала в облгосадминистрации в период губернаторства Юлии Светличной. В регионе проводилась системная политика по поддержке отечественного производителя. Именно такие меры могут дать результат.
– Однозначно надо усиливать коммуникацию с руководителями предприятий, выходить на государственный заказ. Это известные механизмы согласования общественной экспертизы. Надо создавать, как это делалось при Юлии Светличной, соответствующие комиссии, привлекать к участию работодателей, профсоюзы, государственную власть, и разрабатывать антикризисные меры, – говорит Игорь Полищук.
Ситуацию, которая сейчас сложилась на Харьковщине, в Блоке Светличной « Разом!» считают неприемлемой.
– Поскольку промышленность всегда была одной из базовых отраслей для Харьковщины, такое небрежное отношение к людям, которые работают в этой сфере, и к перспективам области в целом недопустимо, – говорят в Блоке Светличной.