В Харьковской области стремительно падает уровень промышленного производства. По данным Государственной службы статистики, за январь текущего года объемы промышленной продукции уменьшились почти на 18%. Почему сложилась такая ситуация?

Харьковщина – промышленный регион, который всегда славился своими мощными предприятиями. Среди них – «Турбоатом», ФЭД, «Коммунар» и другие крупные предприятия. К концу 2019 года, когда областью руководила Юлия Светличная, промышленность показывала стабильный рост – повышались заработные платы, создавались новые рабочие места, внедрялись социальные гарантии для работников, заключались новые портфели заказов.Все изменилось, когда область возглавил Алексей Кучер. Именно тогда промышленность региона начала стремительно падать, но в течение последних нескольких месяцев, когда областью стала управлять Айна Тимчук, ситуация приблизилась к критической. И сегодня область имеет один из худших показателей в промышленной сфере за все годы. К этому привело неэффективное управление и низкий профессиональный уровень нынешнего руководства области, считают эксперты.По данным Государственной службы статистики, объем продукции, которую производят предприятия Харьковской области, сократился почти на 18% – и это только за январь текущего года. Кроме того, на 11% упал объем реализованной промышленной продукции, грузовые перевозки сократились на 10,5%. Рекордной стала и задолженность по заработной плате. Она составила 454 миллиона гривен.– Такого никогда не было. Напротив, мы всегда были в лидерах. Харьковщина была образцом промышленного роста, – напоминает политолог, доктор политических наук Игорь Полищук. – А теперь мы отстаем и являемся лидерами антирейтинга. В то время, когда надо усиливать оперативное управление, налаживать связь с промышленным сектором, областная власть не знает, с кем общаться. Непродуманная кадровая политика, кадровая чехарда приводит к плачевным последствиям.Такая неутешительная статистика скажется в конце концов на качестве жизни многих жителей Харьковщины. Ведь промышленные предприятия являются крупнейшими налогоплательщиками, из которых наполняются местный и национальный бюджеты.– Это общая экономическая ситуация, которая ударит по бюджетникам, по их зарплатам, по своевременности выплат. Это ударит по каждому жителю области, потому что предприятия платят налоги в бюджет, откуда потом мы получаем средства, – считает Игорь Полищук.Ситуацию, по мнению политолога, еще можно исправить, если принять во внимание опыт команды, которая работала в облгосадминистрации в период губернаторства Юлии Светличной. В регионе проводилась системная политика по поддержке отечественного производителя. Именно такие меры могут дать результат.– Однозначно надо усиливать коммуникацию с руководителями предприятий, выходить на государственный заказ. Это известные механизмы согласования общественной экспертизы. Надо создавать, как это делалось при Юлии Светличной, соответствующие комиссии, привлекать к участию работодателей, профсоюзы, государственную власть, и разрабатывать антикризисные меры, – говорит Игорь Полищук.Ситуацию, которая сейчас сложилась на Харьковщине, в Блоке Светличной « Разом!» считают неприемлемой.– Поскольку промышленность всегда была одной из базовых отраслей для Харьковщины, такое небрежное отношение к людям, которые работают в этой сфере, и к перспективам области в целом недопустимо, – говорят в Блоке Светличной.