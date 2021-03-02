Существует шесть противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Среди них – тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и беременность.Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко перечислил их на своей странице в Facebook. Медик назвал это одним из частых вопросов от пациентов.
Так, противопоказания к вакцинации от COVID-19 это:
• гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;
• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
• острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
• обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;
• беременность и период грудного вскармливания;
• возраст до 18 лет.
– При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни, – отметил Рыженко.