Существует шесть противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Среди них – тяжелые аллергические реакции, острые заболевания и беременность.

Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко перечислил их на своей странице в Facebook. Медик назвал это одним из частых вопросов от пациентов.Так, противопоказания к вакцинации от COVID-19 это:• гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;• тяжелые аллергические реакции в анамнезе;• острые инфекционные и неинфекционные заболевания;• обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;• беременность и период грудного вскармливания;• возраст до 18 лет.– При подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела. Однако если человек знает, что у него есть антитела, то вакцинация ему не показана. Обычно такое случается после перенесенной болезни, – отметил Рыженко.