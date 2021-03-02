Харьковчане просят мэрию открыть бассейны в каждом районе города. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте горсовета.

"Большинство бассейнов Харькова построены более чем полвека назад и физически и морально устарели, некоторые вообще прекратили существование, в Харькове 21 века бассейнов меньше, чем в прошлом столетии. Один из ликвидированных бассейнов находился на ХТЗ ("Дельфин"), ближайшие к ХТЗ бассейны "Смена" и "Гарт" находятся на балансе Министерства образования, которое отказывается финансировать детские спортивные секции. В 2019-м была ликвидирована секция спортивного плавания в бассейне "Гарт", и фактически единственная возможность заниматься этим видом спорта находится по другую сторону города. Детям Харькова нужны бассейны, плавание - лучшее подспорье для их здоровья", - сказано в тексте.Напомним, чтобы петиция была рассмотрена горсоветом, она должна набрать 5 000 подписей за 90 дней.Отметим, что харьковчане уже минимум трижды подавали на сайт мэрии петиции с предложением открыть муниципальные бассейны – на Алексеевке, в центре, на Салтовке, - однако ни одна из этих петиций не набрала нужного количества голосов.Большинство бассейнов Харькова сосредоточены в центре города, наиболее популярные среди них – Акварена, Локомотив, бассейн в школе плавания Яны Клочковой (бывший Пионер), бассейны в спорткомплексах ХПИ и Юридического университета. В спальных районах города в основном работают небольшие бассейны при спортивных клубах и фитнес-центрах.