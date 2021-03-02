По состоянию на 2 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 57 080 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 84 202 случая заболевания COVID-19, 5 586 человек находятся под медицинским наблюдением, 77 016 пациентов выздоровели, 1 600 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 марта в Украине зафиксировано 5 336 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 357 470 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 26 212 человек умерли, 1 176 918 - выздоровели.