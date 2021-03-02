Глава Европейского Совета Шарль Мишель утром во вторник, 2 марта, прибыл в Украину.

«Президент Европейского Совета приземлился в Харькове», - сообщил в Twitter глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.Мишель пробудет в Украине два дня. В повестке дня: посещение линии соприкосновения в Донбассе, чествование памяти жертв Майдана, практическая оценка помощи Европейского Союза в борьбе с эпидемией коронавируса.Кроме того, глава Евросовета встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить реформы и объединение, а также участие в форуме «Украина 30» по судебной реформе.В Украину Шарль Мишель прилетел из Тбилиси, где обсудил сотрудничество Грузии и ЕС, борьбу с пандемией COVID-19 и предстоящий Саммит Восточного партнерства.2 и 3 марта президент Евросовета проведет в Украине. В рамках двухдневного визита запланированы совместная с президентом Владимиром Зеленским поездка в Донбасс, встречи с командованием ООС и руководством миссии ОБСЕ.В Киеве Шарль Мишель встретится с представителями антикоррупционных институций и посетит центр вакцинации. Заключительной частью визита в столицу станут переговоры и совместная пресс-конференция с Зеленским.