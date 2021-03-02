Виль Бакиров, который ранее сообщил о том, что уходит с поста ректора Харьковского национального университета имени Каразина, обратился к коллективу университета, пояснив причины ухода.

Обращение опубликовано на официальном сайте ХНУ им. Каразина."Во-первых, это решение вынашивалось уже достаточно давно. Не планировал баллотироваться в очередной раз на должность ректора, имея достойную замену в лице соратника и друга, проректора, профессора Ю. В. Холина, который исповедовал такую же университетскую философию и пользовался большим и искренним уважением среди коллег. К сожалению, он внезапно и скоропостижно скончался. Университет готовился к празднованию 215-й годовщины, и необходимо было продолжить ректорскую деятельность к этому важному событию. Мы провели огромную подготовительную работу, успешно выполнили большой комплекс юбилейных проектов, продемонстрировали все величие Каразинского университета. Надеялся после этого реализовать свое намерение покинуть пост и не скрывал это от коллег и друзей. Однако произошел COVID-19, а с ним пришла большая неопределенность, необходимость как можно быстрее переформатировать учебный процесс и всю университетскую жизнедеятельность", - говорится в обращении ректора.Он добавил, что благодаря тому, что задолго до пандемии в университете внедрили технологии электронного дистанционного обучения, удалось достойно встретить этот вызов, стабилизировать работу университета, успешно завершить учебный год и провести эффективную вступительную кампанию.В докладе на Ассамблее ученых советов университета 29 января 2021 года Виль Бакиров отметил, что за время его ректорской каденции университет вдвое увеличил количество факультетов и кафедр, профессоров и доцентов, студентов, вдвое возросла материальная база, в частности площади университетских помещений и т.д. .По его словам, Университет стал университетом мирового класса, бесспорным лидером высшего образования не только в регионе, но и в Украине. Семь лет подряд он единственный из украинских университетов входит в топ-500 авторитетного международного рейтинга QS."Позади четыре года работы деканом, почти два года работы первым проректором. Более 22 лет имею честь оправдывать доверие коллектива в должности ректора. Это вообще почти 30 лет административной работы, которая сама по себе никогда не была для меня источником счастья и вдохновения, всегда стимулировала мечту поработать когда-нибудь просто профессором. Эти годы - это ненаписанные и непрочитанные книги, непросмотренных представления и фильмы, непосещенные музеи и тому подобное. Чувствую, что совмещать административные и профессорские функции становится все труднее, и от этого страдает эффективность как первых, так и вторых. Поэтому единственным ответственным решением в этой ситуации является то, которое я принял. Среди нас достаточно личностей, которые по интеллектуальному уровню, по управленческому опыту, по весомым реальным результатам работы, по возрасту, по энергии, по характеру, а главное, по человеческим качествам способны взять на себя эту ответственность. Поэтому Каразинская университетская классика и в дальнейшем будет опережать время!", - сказал Бакиров.