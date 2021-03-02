Из-за крупной аварии на водопроводе в Лозовой до сих пор не восстановлено полноценное водоснабжение.Шестой день город без воды. Как сообщили в горсовете Лозовой, по состоянию на 2 марта ситуация в городе с водой ухудшилась.
"Харьковводоканал" уменьшил объем воды, которую подают в город. Причина - аварийная ситуация на водопроводе Краснопавловка-Лозовая, который находится на балансе "Харьковводоканала", - пояснили в городском совете Лозовой.
Отмечается, что предприятие "Лозоваводосервис" утвердило график подвоза технической воды.
Поставлять ее будут по следующим адресам:
10:00-12:00 – м-н 3, дом №38 (АТБ)
12:00-13:00 – м-н 2, дом №72
13:00-15:00 – м-н 4, дом №43
15:00-17:00 – м-н 9, дом №6 (кафе "Шанс")
17:00-18:00 – м-н 5, дом №9
10:00-18:00 – ул. Победы, магазин "Посад"