Из-за крупной аварии на водопроводе в Лозовой до сих пор не восстановлено полноценное водоснабжение.

Шестой день город без воды. Как сообщили в горсовете Лозовой, по состоянию на 2 марта ситуация в городе с водой ухудшилась."Харьковводоканал" уменьшил объем воды, которую подают в город. Причина - аварийная ситуация на водопроводе Краснопавловка-Лозовая, который находится на балансе "Харьковводоканала", - пояснили в городском совете Лозовой.Отмечается, что предприятие "Лозоваводосервис" утвердило график подвоза технической воды.Поставлять ее будут по следующим адресам:10:00-12:00 – м-н 3, дом №38 (АТБ)12:00-13:00 – м-н 2, дом №7213:00-15:00 – м-н 4, дом №4315:00-17:00 – м-н 9, дом №6 (кафе "Шанс")17:00-18:00 – м-н 5, дом №910:00-18:00 – ул. Победы, магазин "Посад"