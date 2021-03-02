В Украине планируют вернуть одну платежку за газ и установить одинаковую цену на доставку голубого топлива для всех регионов – над этим сейчас работает Минэнергетики. Это все равно что уравнять стоимость проезда в харьковском метро и в поезде Харьков – Киев, говорят в газораспределительной компании.

Инициативами, над которыми трудится ведомство, поделился министр энергетики Юрий Витренко.– Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос потребителей, – это переход на одну платежку за газ и распределение. При этом чтобы тариф на распределение не был в одних регионах выше тарифов в других регионах, – сообщил он.В «Харьковгазе» такие планы правительства вызвали, мягко говоря, недоумение.– В Харькове, например, протяженность газовых сетей – восемь тысяч километров, в области – 18 тысяч. Естественно, в области больше расходы на содержание сетей, газорегуляторных пунктов, всего оборудования, катодных станций, – говорит начальник управления внешних коммуникаций АО «Харьковгаз» Ольга Клименко. – Ну не может билет в Киев и проезд в харьковском метро стоить одинаково. Цена определяется в зависимости от уровня затрат.Аналогичная ситуация и с отдельными регионами: в какой-то области протяженность газопровода больше, в какой-то меньше.– Стоимость распределения газа в разных регионах никогда не была одинаковой, она и не может быть одинаковой, – продолжает Ольга Клименко. – У каждого оператора газораспределительных сетей свое количество газорегуляторных пунктов, свое количество катодных станций, своя длина газопровода и, соответственно, свое количество персонала, который обеспечивает обслуживание и работу всей этой системы. Сети нужно обследовать, проводить диагностику, выявлять повреждения, устранять их. В каждой области существует предопределенное количество аварийных бригад, расстояние, которое каждая бригада должна преодолеть к клиенту. От всех этих факторов зависит стоимость распределения газа. Как она может быть одинаковой во всех регионах, если Харьковщина в четыре раза крупнее, допустим, Черновицкой области?В Харьковский области, по словам Ольги Клименко, по сравнению с другими регионами очень большая протяженность газопровода.– Харьковская область – очень большая территория, у нас большое количество потребителей газа, более 800 газифицированных населенных пунктов, где живут наши клиенты, – говорит специалист.Доставка кубометра газа в Харьковской области стоит 2,148 гривны.– Если потребитель использует газ, стоимость доставки в месяц рассчитывается следующим образом: объем газа, потребленного им за предыдущий год, делится на 12 месяцев и умножается на стоимость доставки одного кубометра, то есть на 2,148 гривны, – поясняет Ольга Клименко.Если семья не потребляла газ в минувшем году, но домовладение подключено к системе (то есть заявления на отключение не было), за доставку применяется минимальный платеж.– Если установлена только газовая плита – 6,98 гривен в месяц. Если есть газовая плита и газовая колонка, придется заплатить в месяц 22 гривны 55 копеек. Если имеется отопительный прибор и еще какое-то газовое оборудование, например, плита и колонка, нужно вносить ежемесячно 56 гривен 21 копейку, – уточняет представитель АО «Харьковгаз».