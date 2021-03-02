С 1 по 28 февраля 2021 года инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля провели 13 рейдов и разоблачили 56 нарушений природоохранного законодательства.

Об этом сообщили в Харьковском рыбоохранном патруле.За месяц было составлено 27 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), один - по ст. 90 КУоАП (нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины) и два - по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов). Оформлено 10 актов обнаружения и изъятия имущества (350 метров сетей), владельцы которых не установлены.- За этот период на нарушителей наложено 5100 грн штрафов. Сумма нанесенного ущерба составляет 10119 грн. В ходе проведенных мероприятий рыбопатрульные изъяли 26,5 кг водных биоресурсов, из которых 11,5 кг - на рынках. Также изъято 8 единиц запрещенных орудий лова, среди которых - 210 метров сетей, - сообщила заместитель руководителя Харьковского рыбоохранного патруля Ирина Шевчук.Так, к примеру, 2 февраля инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле с. Лесная Стенка Купянского района. Там мужчина осуществлял лов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова - двумя лесковыми сетками. Таким образом нарушитель выловил 83 красноперки, 5 линей и щуку. На мужчину составлен админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.А 25 февраля на Печенежском водохранилище в заливе "Окуньково" Чугуевского района мужчина осуществлял лов водных биоресурсов 43 жерлицами (это снасти для ловли хищной рыбы на живца). Выловить рыбу нарушитель не успел. На мужчину составлен админпротокол по ч.3 ст. 85 КУоАП.Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбакам с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать Правила рыболовства."Если вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы, просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной "горячей линии Харьковского рыбоохранного патруля:", - говорится в сообщении.