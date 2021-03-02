В апреле в Харькове состоится одно из главных культурных событий города – Kharkiv Music Fest. В течение двух недель харьковчане и гости города смогут наслаждаться самыми популярными произведениями классиков.

Фест открывает новые горизонты

Всемирно известный музыкант даст сольный концерт



Лучшие пианисты проведут сонатный марафон

Впервые будет предоставлен балет

Фестиваль пройдет с 7 по 24 апреля и будет посвящен творчеству Людвига ван Бетховена. В течение двух недель харьковчане и гости города смогут послушать не только самые популярные произведения Бетховена, включая все 32 сонаты, написанные композитором, но и сочинения других классиков – Мендельсона, Моцарта, Мусоргского, Скрябина, Станковича.– Миссия фестиваля – повысить популярность классической музыки до уровня европейских столиц. Сделать это возможно, не только знакомя слушателей с лучшими классическими произведениями в исполнении именитых маэстро, но и помогая ее понимать, показывая всю ее многогранность, тем самым повышая общий культурный уровень аудитории, – комментирует президент фестиваля Сергей Политучий. – Мы проводим различные образовательные мероприятия, привлекаем аудиторию, которая далека от классической музыки, используя новые форматы: от лекций-концертов до анимационных видеороликов. Открывая для харьковчан и гостей города красоту классической музыки, мы их вдохновляем на более глубокое познание себя, окружающего мира, на новые креативные проекты. Мы открываем новые горизонты для всех участников, будь то гость, музыкант или волонтер фестиваля.На 25 марта запланирован Promo Concert Kharkiv Music Fest – своеобразная презентация фестиваля. В этот день организаторы расскажут о фестивале, о многообразии его проектов. Приглашенным гостем события станет французский виолончелист Готье Капюсон, который выступит в сопровождении одного из самых успешных негосударственных оркестров Украины – New Era Orchestra под управлением харизматичной Татьяны Калиниченко.Открытие фестиваля состоится 7 апреля концертом фестивального оркестра Kharkiv Music Fest. В большом зале харьковской филармонии соберутся музыканты из десяти стран: Украины, Чехии, Греции, Италии, Эстонии, Грузии, Словакии, Польши, Германии, Азербайджана. В программе концерта – музыка Людвига ван Бетховена и Мирослава Скорика, дирижер – гость из Азербайджана Фахраддин Керимов.10 апреля впервые в Украине даст свой сольный концерт всемирно известный пианист из Великобритании Пол Льюис. Его исполнение фортепианных произведений Бетховена и Шуберта получило единодушное признание критиков и слушателей во всем мире и закрепило его репутацию как одного из самых выдающихся мировых интерпретаторов классического репертуара Центральной Европы. В программе сольного концерта в Харькове – шедевры фортепианной классики: музыка Мендельсона, Моцарта, Мусоргского, Скрябина.13 апреля состоится концерт-награждение лауреатов II Всеукраинского конкурса молодых композиторов им. Бориса Лятошинского. Победители младшей и старшей групп представят свои произведения для вокала и фортепиано, а также для смешанного хора a capella.17–18 апреля в рамках Kharkiv Music Fest впервые в Украине пройдет беспрецедентное событие – «Сонатный марафон». В течение двух дней двадцать лучших пианистов исполнят все 32 сонаты Бетховена.21 апреля состоится концерт Детского фестивального оркестра, в составе которого играют 50 юных музыкантов из Харькова (состав Детского симфонического оркестра KharkivMusicFest), а также одаренные дети из всей Украины. Дирижировать будет молодой дирижер из Германии белорусского происхождения Виталий Алексеенок.Закрытие Kharkiv Music Fest, которое планируется на 24 апреля, ознаменуется одним из самых масштабных и насыщенных по глубине и экспрессивности концертов фестиваля. В программе вечера – премьера в Харькове «Страстей по Тарасу» Евгения Станковича, а также исполнение известной симфонии Людвига ван Бетховена. Произведения объединят на одной сцене два знаменитых коллектива Национальную хоровую капеллу Украины «Думка» и Национальный симфонический оркестр Украины. За дирижерским пультом – признанный украинский маэстро, народный артист Украины Владимир Сиренко.– Детской и молодежной аудитории организаторы фестиваля всегда уделяют особое внимание. В этом году впервые в рамках фестиваля публике будет представлен такой жанр классического искусства, как балет – зрители увидят постановку «Чиполлино». Это проект-коллаборация Харьковской детской хореографической школы и Детского симфонического оркестра Kharkiv Music Fest, – поделилась с «Вечерний Харьковом» руководитель пресс-службы фестиваля Ирина Пелипко. – Проект уникален тем, что в нем будут участвовать только дети – как на сцене, так и в составе оркестра.Лучшие харьковские танцоры и музыканты подарят свое искусство харьковчанам 10-11 апреля. За дирижерским пультом – главный дирижер харьковской филармонии, заслуженный деятель искусств Украины Юрий Янко.