Японский ученый из Университета Тохо Казуми Озаки и его американский коллега Кристофер Рейнхард из Технологического института Джорджии пришли к выводу, что в будущем атмосфера Земли потеряет весь кислород.

Исследование специалистов было опубликовано в журнале Nature Geoscience.На сегодняшний день кислород составляет около 21% атмосферы планеты, что идеально подходит для жизни сложных организмов.Ученые смоделировали эволюцию атмосферы Земли с учетом геологических, биологических, климатических факторов и выяснили, что она останется относительно стабильной еще около миллиарда лет, а после этого за несколько тысяч лет превратится в практически бескислородную.По мнению авторов исследования, причина катастрофы будет заключаться в возросшей активности Солнца, из-за которой в атмосфере снизится содержание углекислого газа.Когда этот показатель дойдет до критической точки, на Земле нарушится процесс фотосинтеза и кислород перестанет поступать в атмосферу."Биосфера не успеет адаптироваться к таким значительным изменениям среды. Мир примитивных анаэробных микробов, который сегодня скрывается в тени, снова возьмет вверх", – подытожили они.