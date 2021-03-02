Основной вопрос повестки - выбросы, которые несут угрозу жизням харьковчан.

В ответ на требование депутатов фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском городском совете, в городском руководстве наконец собрали заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Харькова о работе Коксового завода «Новомет», который более известен харьковчанам как «Коксохим».«Считаем это достижением настойчивости нашей фракции в отстаивании интересов харьковчан и ожидаем от городских властей реальных действий для решения экологической катастрофы в городе», - отметили в партии.В ходе заседания участники обратились к государственной комиссии по техногенной и экологической безопасности с просьбой остановить работу Харьковского коксового завода «Новомет».