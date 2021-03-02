События ДТП в Харькове – на Московском проспекте не разминулись легковушки (видео) Вечерний Харьков 16:05 159 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Свежее ДТП на Московском проспекте», сказано в подписи к выложенному видео. Читайте также В Харькове главврач больницы рассказал, почему не вакцинируются его врачи Ситуация в Лозовой ухудшилась - могут ввести режим чрезвычайной ситуации Ректор старейшего вуза Харькова объяснил причины своего ухода с поста БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове главврач больницы рассказал, почему не вакцинируются его врачи События 18:04 Лента новостей «Три плюс два»: ученые назвали простой рецепт долголетия 18:26 В Харькове главврач больницы рассказал, почему не вакцинируются его врачи 18:04 Ситуация в Лозовой ухудшилась - могут ввести режим чрезвычайной ситуации 17:51 Ректор старейшего вуза Харькова объяснил причины своего ухода с поста 17:46 На улицах Харькова автомобили тонут в грязи (фото) 17:39 Ученые уверены, что атмосфера Земли потеряет весь кислород 17:24 Харьков готовится к музыкальному фестивалю 17:06