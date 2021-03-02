Треть сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы не стали записываться на вакцинацию против коронавируса.

Как сообщил директор инфекционки Павел Нартов, COVID-19 переболели 32% сотрудников больницы, поэтому они решили не делать прививки против коронавируса.Сегодня, 2 марта, на базе Харьковской областной детской инфекционной больницы сделал прививку от коронавируса и сам Павел Нартов. Прививки делали вакциной производства Oxford/AstraZeneca (Covishield). По словам Павла Нартова, он был последним, кто вакцинировался от COVID-19.- В первую очередь вакцинировались сотрудники, работающие в ковидных отделениях. Я – последний, - сообщил Павел Нартов.Главврач инфекционки также добавил, что в первую волну вакцинации от COVID-19 в Харьковской областной клинической инфекционной больнице записались на добровольную прививку вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) 25 сотрудников.