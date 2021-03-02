В Харькове автомобиль ВАЗ фактически утонул в грязевой луже.Фото машины появилось сегодня, 2 марта, в местных пабликах. На кадрах видно, что машина погрузилась в жижу до уровня фар.
Комментаторы предполагают, что фото сняты на улице Староверещаковской или Билогической. В этом месяце там уже бывали похожие инциденты – до потепления грузовики застревали в снежных колдобинах.
"Очень похожа, ее бы выровнять просто бульдозерами, чтоб не было этих кратеров, и будет норм", - пишут пользователи.
Подробности уточняются.