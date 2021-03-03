Харьковские полицейские задержали мужчину за совершение ограбления.

Как сообщили в полиции, 43-летний мужчина зашел в один из кабинетов медицинского центра и похитил женскую сумку.



Наряд реагирования роты Управления полиции охраны в Харьковской области получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в одном из медицинских центров Харькова на улице Полтавский Шлях. Полицейский-водитель и старший группы реагирования немедленно отправились на место совершения правонарушения.



"По указанному адресу сотрудница медицинского центра сообщила нам, что незнакомый гражданин завладел ее личными вещами и указала на мужчину, который как раз пытался покинуть помещение заведения. Поэтому мы немедленно остановили его для выяснения обстоятельств происшествия. Мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок тяжелым материальным положением. Денежные средства из сумки он достать не успел, поэтому просто выбросил ее в угол одного из коридоров", - сообщили в полиции охраны.



На место была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра у злоумышленника полицейские изъяли нож и газовый баллончик. Кроме того, выяснилось, что мужчина уже был судим за совершение имущественных преступлений. Экипаж полиции охраны доставил правонарушителя в территориальный отдел полиции.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.