Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 3 марта облачно с прояснениями.

Ночью и утром небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.



Днем без существенных осадков.



Ветер северо - западный, 7 - 12 м / с; порывы, 15 - 20 м / с.



Температура воздуха ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 1 - 6 ° тепла.



По городу: температура воздуха ночью 0 - 2 ° мороза, днем 3 - 5 ° тепла.