Парк динозавров "Дино Парк" пригласил всех женщин разделить с ними Международный женский день.

Об этом сообщается на сайте парка Горького.



"Наш подарок вам - 6, 7, 8 марта вход для женщин и девушек всех возрастов бесплатный! В нашем парке вы получите прекрасные эмоции и море позитива! У нас в парке 40 динозавров, которые шевелятся, рычат и будут интересны для вас и ваших детей", - говорится в сообщении.



"Дино Парк" работает с 10 до 20 часов, он расположен в Центральном Парке культуры и отдыха им. Горького.