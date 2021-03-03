Международный альянс GAVI назвал размер первой партии вакцины от коронавируса для Украины в рамках механизма COVAX. Всего поступит около более 1,8 миллиона доз вакцин компаний AstraZeneca, а не 2 215 200, как планировалось изначально.

Об этом говорится в заявлении GAVI, пишет РБК-Украина.



Согласно данным альянса, в Украину прибудет 1 776 000 доз вакцины AstraZeneca, размер первой партии вакцины Pfizer составит 177 тысяч доз.



Украина оказалась среди стран, которые первыми бесплатно получат первую партию вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX.



COVAX планирует до конца мая распределить 237 млн доз вакцины AstraZeneca по всему миру.