В Харькове, 3 марта, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Клочковская, 101-б, 195, пр. Науки (Ленина), 78 (п. №1, стояк) до 20:00 03.03.21 г.



А также:



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк) до 17:00 03.03.21 г., ул. Маршала Батицкого, 20, 20/3 до 20:00 03.03.21 г.



Немышлянский район:

ул. Смелянская, 1 (ч/с) до 20:00 03.03.21 г.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 101, б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк), ул. Победителей, 6 (п. №2), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 174 (п. №1, стояк) до 20:00 03.03.21 г.



Основянский район:

пер. Аптекарский, 9 (кор. №2, п. №1) до 20:00 03.03.21 г.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк) до 20:00 03.03.21 г.



Холодногорский район:

пер. Верховский, 5 (стояк) до 17:00 03.03.21 г.