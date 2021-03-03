На Салтовке девушка разбилась насмерть выпрыгнув из окна 16 этажа.

По словам очевидцев, произошло это вечером 2 марта на улице Дружбы Народов.



Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.



"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - пишут свидетели происшествия.



По информации полиции, впогибшей девушке было 25 лет.



«Тело умершей девушки направили в морг. Это событие внесли в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», - отметили в полиции.



Предварительная причина смерти- самоубийство.