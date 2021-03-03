На Салтовке девушка разбилась насмерть выпрыгнув из окна 16 этажа.
По словам очевидцев, произошло это вечером 2 марта на улице Дружбы Народов.
Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.
"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - пишут свидетели происшествия.
По информации полиции, впогибшей девушке было 25 лет.
«Тело умершей девушки направили в морг. Это событие внесли в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», - отметили в полиции.
Предварительная причина смерти- самоубийство.
Об этом сообщили в харьковском телеграмм-канале.
"На Дружбы Народов, 207 девушка выпала предположительно с 16 этажа. Шансов выжить, разумеется, не было", - пишут свидетели происшествия.
По информации полиции, впогибшей девушке было 25 лет.
«Тело умершей девушки направили в морг. Это событие внесли в Единый учет заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», - отметили в полиции.
Предварительная причина смерти- самоубийство.