Мужчина внезапно умер вечером 2 марта на рынке возле метро Студенческая.

Как сообщили в полиции, личность умершего установлена, им оказался 32-летний житель Харькова.



Как рассказали очевидцы, мужчина разгружал товар и внезапно упал.



Бригада скорой помощи констатировала смерть. Информация о происшествии внесена в Единый учет. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.