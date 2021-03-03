Мужчина внезапно умер вечером 2 марта на рынке возле метро Студенческая.
Как сообщили в полиции, личность умершего установлена, им оказался 32-летний житель Харькова.
Как рассказали очевидцы, мужчина разгружал товар и внезапно упал.
Бригада скорой помощи констатировала смерть. Информация о происшествии внесена в Единый учет. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
Как рассказали очевидцы, мужчина разгружал товар и внезапно упал.
Бригада скорой помощи констатировала смерть. Информация о происшествии внесена в Единый учет. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.